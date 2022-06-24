國內用藥安全基因檢測廠商世基生醫（7595）24日召開股東會。營運長陳冠志表示，自主開發的安樂普利諾藥物基因診斷試劑（HLA-B*5801）已於6月起獲健保給付，是目前治療痛風的第一線用藥， 可望進一步帶動HLA-B*5801出貨增加。

另外，世基生醫的抗血栓藥物保栓通（Plavix）基因檢測套組也於6月初獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證列冊登錄實驗室開發檢測與服務（LDTs），將於下半年正式開展服務，有助帶動保栓通基因檢測服務成長。

陳冠志強調，今年除協助國內廠商生產新冠病毒外，更爭取到歐洲客戶的檢測試劑產品訂單，以及國內廠商的抗體檢測產品訂單。另，預計第三季擴增研發團隊，並成立全台首座「藥物基因體轉譯研發中心」，整合國內醫師或研究人員的研發量能，透過轉譯醫學的新驗證模式，持續開發更多臨床藥物安全檢測。

世基生醫受惠新冠病毒檢測需求強勁，帶動試劑銷售與代工業務同步增長，去年營收1.29億元，改寫歷史新高。今年看好自有品牌的藥物基因診斷產品、實驗室自行研發檢驗技術（LDTs）服務，及GMP（QMS）廠代工等三大業務都將持續成長。

世基生醫指出，與臺北醫學大學產學合作共同開發的「藥癌順」癌症用藥安全基因套組，近期順利完成第一階段30人收案，預計7月中旬進行資料分析，待完成初步臨床數據，將攜手北醫聯合對外發表。

陳冠志說，「藥癌順」可針對包括前列腺癌、乳癌、肺癌、大腸直腸癌等13 種癌別、共 45 種藥物劑量、副作用及治療效果等進行評估，一旦確認功效，將能直接應用於癌症病患臨床治療。