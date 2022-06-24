勞動部職安署今天聯合全國13個檢查機構，針對全台31個工地勞檢，發現違反188項、停工31處、罰鍰447萬元，後續將實施複查，追踪改善情況。（職安署提供／林良齊台北傳真）

據統計，每年營造業重大職災以發生於7月至9月間為最高，推測是因為天氣炎熱、注意力不集中所致，在時序進入夏季之初，勞動部職安署今天聯合全國13個檢查機構，針對全台31個工地勞檢，發現違反188項、停工31處、罰鍰447萬元，後續將實施複查，追踪改善情況。

近日民間建築工程顯有管理疏忽，造成數起重大職災事件，如新北市新店區建築工地勞工於21樓墜落遭施工架穿刺死亡、新北市板橋區建築工地勞工遭倒塌吊臂壓擊致死；而公共工程也有桃園市的台電大潭電廠8號燃氣機組外牆施工架倒塌造成6名勞工受傷、台北市南港區公共住宅勞工墜落死亡災害等。

因此，職安署同步執行營造工地大規模勞動檢查之對象，包括重大建築投資工程、廠房新建工程及鐵路地下化等公共工程，檢查發現有違反職安法令規定者，均將祭出重罰，以督促工地改善。另對於檢查缺失重點部分，除要求施工廠商立即改善之外，並請工程主管機關及主辦機關等落實工程採購管理，督促監造單位、施工廠商強化工地施工安全設施及管理。

職安署提醒，營造工程施工環境多變，常因施工方法不當或雇主未使勞工具備專業知識與訓練等導致施工災害發生，且時序已進入夏季，每年營造業重大職災以發生於7月至9月間為最高，營造業應妥慎因應，職安署強調，類似的大規模勞動檢查將持續進行，呼籲全國營造工地務必落實施工安全，以嚴防職災發生。