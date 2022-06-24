一個人的品味是否好，除了透過穿著打扮外，內在的修養也非常重要，主要靠自我薰陶，而非附庸風雅。《搜狐網》近日分享4個有品味的生肖女，她們無論穿衣打扮，還是做事的方式，總是表現出從容的姿態，讓人非常佩服。

1.生肖豬

屬豬女性情穩健，凡事都以大局為重，絕不會做出小家子氣的行為，舉手投足間都散發出知性魅力，而且看待事情的角度也很全面，為人大氣又豪邁，言行與修養都很高，她們無論面對什麼事，都能馬上區別好與壞，輕鬆找到適合她們的工具。

2.生肖雞

屬雞女有自信，而且做事很獨立，她們個性要強，從來不會服輸，加上她們很有品味，對任何事都較挑剔，出門一定會打扮，並以微笑待人，雖然脾氣不太好，甚至有點衝動，有時不懂考慮他人感受，但她們非常注重形象，身材保養好，長相又不錯，因此身邊不乏有許多追求者。

3.生肖兔

屬兔女同樣也很注重外表，她們認為，一個人的內心美不美，可以透過外表了解，假若連外在都不打理，內心又會好到哪裡，由此可知，屬兔女非常重視顏值，使用的東西也一定要美，雖然生活品味高，但由於太注重一個人的外表，有時會錯過不少好人。

4.生肖狗

屬狗女擁有獨特的氣質，讓人忍不住想靠近，儘管她們表面看起來很高冷，但真正接觸後會發現她們涵養很高，而且非常有實力，卻從來不會因此感到驕傲，做事相當低調，天生擁有王者風範，總會成為團體中的核心人物，受到眾人喜愛。