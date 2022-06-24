國內基因定序廠基龍米克斯生物科技（4195）總經理江俊奇表示，目前多項具體合作案持續推動，包括與全球次世代基因定序大廠Illumina針對「液態活檢」（Liquid Biopsy）共同發展癌症藥物的基因檢測服務，盼推廣成為新一代用藥指引或復發監控，以及與工研院合作興建全台第一座PIC/S GMP等級的商用核酸及多肽廠，預計10月取得ISO認證，第四季量產，已開始與潛在客戶洽談量產訂單。

基米去年合併營收3.9億元，歸屬母公司稅後淨利18,738千元，每股稅後盈餘（EPS）為0.32元；股東會通過以資本公積配發每股0.2元股票股利。

基米受惠新冠病毒檢測產品銷售大增，前五月營收1.64億元，年增7.45%，重返成長軌道。基米認為，新冠病毒檢測產品已列為常規品項銷售，隨著科研服務市場需求回溫，客戶訂單持續擴增，加上GMP核酸廠投產，預期下半年營運優於上半年。

江俊奇指出，核酸是許多生技產品的原料，包括核酸藥、疫苗佐劑、PCR檢測探針等都是衍伸產品。過去商用核酸皆仰賴進口，新冠肺炎大流行曝露出本土供應鏈的缺口，基米原本就是台灣實驗室用核酸的最大供應商，在工研院協助下進行技術與設備升級，發展商業與臨床應用核酸市場，對基米來說，不僅是朝具高研發能量CDMO（委託開發暨製造服務）營運模式升級的重大里程碑，更是完成國內核酸與疫苗產業鏈的關鍵拚圖，建構完整的供應鏈體系，搶攻全球商機。