徐乃麟兒子徐新洋日前到 華視《天才衝衝衝》踢館，父子難得首度同台較勁，當來賓都介紹完，徐乃麟還跪求各位：「要多多照顧啊。」讓徐新洋緊張到不行，也看得出徐乃麟愛子心切。

私下問徐乃麟有無傳授遊戲訣竅給兒子，他說沒有，「上通告前有關心他，而他好像早已做足了功課。兒子國二就到加拿大，中文程度不算好，但遊戲中表現不錯，連製作單位都說好。」

徐新洋經紀人說：「他真的研究很久才敢來上衝衝衝。」父子被問到未來是否有更多同框的機會？徐乃麟直言：「會阿，連自己的新節目都已經安排了。」徐新洋則說：「有機會一定會期待，畢竟跟老爸默契很不錯。」 首輪單元「形容詞TEMPO」在兩隊無意間的指派下，立馬迎來精彩的父子對決，讓徐乃麟皺眉苦喊：「這麼殘忍？」曾國城因此表示：「很難得看到父子同框啊！」哈孝遠在旁邊笑著直說：「你等一下就會看到父子相殘。」讓眾人笑翻。

果不其然沒多久父子就碰上相殺的局面，一開始徐新洋不斷出難題，徐乃麟依舊穩住陣腳、輕鬆應對，還自信地說：「我不怕！」但是當兒子說出「色色的」，徐乃麟卻一時接不下去，被虧：「就講自己阿！」令徐乃麟臉紅解釋：「我不能把本性講出來。」《天才衝衝衝》每周六晚10點在華視播出。