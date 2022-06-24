新北市副市長劉和然出席哈客板橋館揭牌啟用儀式。（王揚傑攝）

新北市第5座客家聚點哈客板橋館，由客家事務局與板橋區後埔國民小學合作建置，今（24）日由新北市副市長劉和然揭牌啟用，客家聚點建置是市府持續推廣客家文化重要政策，就近提供客家鄉親聚會話家常、上課研習相互交流分享場所，深耕新北客家文化。

哈客板橋館以勤勞刻苦、努力開拓的客家精神為設計理念，並設置HAKKA Culture展示牆，展示各項客家藝術作品供眾人欣賞。哈客板橋館結合桐花、藍染、茶、客家花布、油紙傘等客家意象主題，呈現客家文化傳承、生命與開創的氛圍，並透過客家情境營造，讓使用者在沉浸式環境中達到認識學習客家，進而參與體驗客家文化。

客家事務局表示，新北市擁有64萬客籍人口、55個客屬社團，板橋地區的客家人口有10萬6000人，在地活動的客屬社團有8個、客家鄉親最多，如新北市板橋客屬會、新北市客家美聲發展協會、新北市板橋區客家會等，皆在當地耕耘多年，致力推展客家文化。

客家局指出，位於後埔國民小學校內的哈客板橋館，是新北市府繼今年初啟用哈客新莊館後，同年度在新北市所成立的第5座優質客家聚點會館，政策目的是希望新北市除了三峽客家文化園區之外，能夠在其他都會行政區域建置優質的客家聚點會館。

劉和然表示，目前已規畫建置新北哈客五股館，客家聚點將持續於新北都會地區尋覓合適地點建置，延伸新北客家文化觸角，以深入在地、深入市民生活、增進在地參與，以利新北客家文化永續發展。