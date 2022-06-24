晶圓代工龍頭台積電（2330）總裁魏哲家24日出席「台積電日本3DIC研究開發中心」開幕啟用典禮，日本經濟產業相萩生田光一亦出席致詞。該中心由台積電設立，並與揖斐電（Ibiden）、新光電氣、信越化學等日本逾20家廠商合作，總投資金額達370億日圓，日本政府透過新能源及產業技術統合開發機構（NEDO）出資190億日圓。

台積電在日本茨城縣筑波市產業技術總合研究所設立的台積電日本3DIC研究開發中心24日開幕啟用，由於日本已開放台灣人士以商務簽證入境且免隔離，魏哲家與台積電先進封裝技術暨服務副總經理廖德堆一同出席，說明台積電十分重視在日本半導體市場及3DIC先進封裝技術布局。

台積電日本3DIC研究開發中心總投資金額370億日圓，台積電出資180億日圓，日本政府透過NEDO出資190億日圓，日本經濟產業相萩生田光一出席致詞並與魏哲家會談，代表日本政府看重台積電的日本投資計畫。魏哲家在典禮中表示，台灣及日本都在全球半導體生產鏈中扮演重要角色，相信台積電日本3DIC研發中心成立，能夠與日本合作夥伴共同加快在半導體產業的創新腳步。