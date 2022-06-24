新竹市西大路地下道為市區連接園區的重要道路，4月啟動改善工程，目前整體進度達22.29％，預計7月啟動鋼梁安裝作業，整體工程可望提前完工。

市府工務處表示，目前人行廊道與地下道主體整建，包括抓漏防水、裝修、粉刷與改善照明等工程進行中，下階段全路段封閉期間將進行地下道結構補強，上方安裝鋼梁、下方其他整修作業同時進行。

市府自籌8200萬元啟動西大路地下道改善工程，包括硬體設施加強、整體防水、增加照明設施、補強結構、修補鋼筋外露、地下道原有柵欄及淹水管制系統重建等，並將整合地下道機、車、人行道景觀，整體空間環境美化，營造新的城市景觀通廊。

工務處說明，地下道結構補強工程，汽、機車道將進行欄杆油漆，牆面粉刷防水塗料，另新設導排水管，解決積水問題，上方則設有擴張網護欄，增加視覺通透性，陽光可自然灑落車道，人行道也將新鋪寬度1.6公尺的人行道磚，並重新設計出入口意象，提升安全性。

工務處表示，目前為交通管制措施第1階段，7月15日前，非交通尖峰時段僅「市區往竹科」方向通行，採半半施工，第2階段自7月16日至8月29日，採全封閉施工。