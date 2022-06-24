曾就讀台大化工系的澳門僑生陳皓揚虐殺兩隻貓，不僅遭判刑定讞，還被退學，他自認符合畢業資格，提告請求撤銷退學處分，最高行政法院駁回陳的上訴，認定陳的行為已符合台大學生獎懲辦法規定，處分勒令退學，並未違反比例原則、平等原則，判他敗訴確定。

陳皓揚2015年12月28日當街打死街貓「大橘子」，再將屍體帶至台大校園「醉月湖」丟棄；事情曝光後，陳男遭到動保團體抨擊，他8月1日竟又虐殺「動物誌」餐廳的店貓「斑斑」，將屍體帶至福和橋下新店溪丟棄。

陳皓揚兩次虐貓犯行，遭法院依違反動保法各判刑6月，應執行10月徒刑，得易科罰金60萬元，併科罰金35萬元定讞；台大獎懲會也認定他損害校譽，勒令退學。

最高行政法院認為，陳的行為已符合台大的學生獎懲辦法規定「其他觸犯刑事法律之行為，經法院有罪判決確定或學校查證屬實」之要件，台大處分勒令退學，無事實認定錯誤、判斷恣意或裁量逾越、濫用等違法情事，駁回陳的請求確定。