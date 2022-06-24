為擴大營運動能旗下有「添好運」與「了凡」兩家米其林餐飲品牌的和億生活集團，下半年除北中南拓點展店，並擴大布局OMO零售全通路，將與騰雲集團（6870）旗下子公司騰加數位合作，首度將添好運、了凡冷凍品在「智慧販賣機」上架，進駐商辦大樓，全面融合線上線下通路，全面拓展OMO零售全通路擴大市占。

和億生活集團和億生活集團今（2022）年上半年已開出2家添好運，以及了凡竹北大遠百及高雄SKM Park門店，執行長蘇嬉螢表示，下半年尚有板橋大遠百於7月10日、新光三越信義A8於7月25日升級擴大改裝全新開幕。北中南也都有全新店點籌備中，預計添好運再展店3家，了凡再展店1家。

蘇嬉螢表示，因應疫情消費模式改變，和億生活集團持續強化零接觸通路，持續擴展電商市場、異業合作通路、實體零售通路，與騰雲集團旗下子公司騰加科技合作，將添好運、了凡冷凍品首度上架無人智慧販賣機通路，展店加乘線上購物、外部零售通路，虛實整合並進，持續拓展OMO零售全通路。

因應疫後消費行為改變，和億生活集團新店點持續深耕一級、二級城市，進駐社區型商場，為配合社區商場規模，不再追求百坪場域，空間將調整為約50～60坪，並會依據不同商圈店舖特性，調整菜單及開發新品，另計畫增加飲料吧、外帶櫃、外帶餐盒等，方便提供消費外帶及企業團膳餐飲需求，蘇嬉螢表示，下半年實體門店整體營收結構，內用比例約占70％、外帶外送10％、門市冷凍/冷藏8％，餐盒販售約5％，其他（年節伴手禮、企業團膳…等）合併約7％。

台灣自動販賣機市場規模約72億元，機台數約10萬台，販售飲料佔大宗，在新冠肺炎疫情期間，防疫需求促成零接觸的消費模式與服務蓬勃發展，和億生活集團旗下添好運、了凡因應消費模式改變，繼4月份啟動hoyiiGO生活購網路下單，添好運、了凡實體門店取貨服務，6月份下旬再擴展自動販賣機通路，與新零售全方位解決方案服務商-騰雲集團旗下騰加數位合作，將首批冷凍商品上架「騰加TOMO-V無人智慧販賣機商店」，將販售通路深入商辦場域，更貼近消費者生活區域。

隨著冷鏈技術愈加完善，確保冷凍冷藏品從出廠到物流、上架過程保持一致低溫需求，和億生活集團執行長蘇嬉螢說：和億集團於2020年斥資8,000多萬成立專屬食品加工廠，專責生產添好運及了凡的冷凍冷藏商品，透過自營hoyiiGO生活購、添好運、了凡實體門店及City Super、安永鮮物等合作零售通路，使銷售產能更擴大，經過二個月評估，決定與騰雲集團旗下子公司騰加科技合作，將添好運、了凡冷凍品首度上架無人智慧販賣機通路，再拓展OMO零售全通路布局，隨著騰加智販機全台拓點，目標至今年年底添好運、了凡冷凍商品再提升15～20％銷售額。騰雲擁有豐富的海內外各類新零售場域OMO客商金流解決方案導入經驗，協助超過一萬家門店進行OMO新零售全通路解決方案布建，於台灣百貨市占率超過六成。

自6月27日起可於「騰加-林森門市」無人商店選購添好運流沙包、酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、鮑汁燜鳳爪及了凡叉燒排骨雙拼…等冷凍商品，智販機以無現金支付方式交易，既可滿足無接觸服務，解決無人在家等待物流簽收難題，7月份起騰加TOMO-V無人智慧販賣機更將進駐全台各大商業辦公大樓，商業設施、百貨商場及大型社區…等，將添好運、了凡冷凍商品深入消費者各活動場域，線上線下緊密整合，打造完整流量循環體系，將大大提升消費者購買便利性，添好運、了凡則可透過智販機雲端整合即時銷售管理，拓展新藍海。