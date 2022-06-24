台南市農業局於七股鹽灘地種樹有成，近來有企業也在此加入種樹行動。（劉秀芬攝）

位於台南七股台灣鹽博物館旁的七股濱海溼地植物及生態園區，市府農業局10年前開始於此整地植樹，雖然一開始成效不彰，經過改良方法，克服鹽分過高問題，近年來重種的白千層、木麻黃、苦檻藍等喬灌木有8成多存活，綠樹成蔭，居民也感覺風飛砂情況改善，證明用對方法，鹽灘地種樹也能成功。

七股濱海溼地植物及生態園區面積有17多公頃，市府爭取到內政部營建署擴大內需補助經費，2008年開始施工，除了道路設施，園區內有6公頃的滯洪池，7公頃植樹區，1.5公頃的防風林，但前兩年植栽存活率不高，地方質疑種樹成效。

農業局經2期工程，改善土壤鹽分和栽種方法，分區試種，建設防風籬，鋪設滴灌管路，從七股苗圃移植適合鹽分地帶樹種，舉辦植樹活動，請專人管理補種樹木，近幾年白千層、木麻黃已成林，各式灌木也非常茂密，滯洪池畔也長出紅樹林。

農業局森林及自然保育科長朱健明表示，當初因地面鹽分過高，導致植栽存活不易，因此農業局將植樹區鹽土深挖近1米，先填上30公分碎蚵殼阻擋鹽水、再鋪上50公分一般土壤，澆灌的水取至滯洪池，再加自來水稀釋，此法果然奏效，植栽成長狀況逐年改善。

至於滯洪池，除了以土包、石塊加固為岸，農業局同仁還至四草採集好幾麻豆紅樹林種子，撒在滯洪池周圍，現在也長得很茂密，滯洪池也常見水鳥補魚覓食。

朱健明表示，農業局於園區的努力也被企業看到，將出錢出力繼續把園區還未種植區域種滿，除了以農業局回填碎蚵殼方式，也實驗回填一層碎石加上不織布方式，將於3年內陸續種植3萬株植栽。

附近民眾表示，七股光電田已經夠多，如果能改為種樹，不僅能減碳，冬季又可以防風砂，生態環境也變好，一舉多得。