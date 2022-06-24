台南芒果今年減產，大內區的青果集貨市場已於14日正式開張，但擺攤農友及遊客寥寥無幾；官田渡頭芒果集貨市場兩周前已有農友擺攤，但是攤位數最多時也才10幾攤，農友期待7月芒果產量增加時，疫情也能趨緩，增加買氣。

大內區公所表示，大內芒果種植面積有300多公頃，去年芒果盛產，但為了防疫，公所準備好防疫措施後，6月25日才正式開放芒果市場；今年雖然染疫人數增加，但對市場並無特別防疫規定，為了服務農友及遊客，14日即聘請專人提供磅秤服務，提供收據，避免買賣糾紛。

大內區農會總幹事楊新有表示，大內芒果種植面積逐年被酪梨、木瓜取代，產量大的農友，多把貨載至玉井或新化青果市場，或是由盤商到農友集貨場收購，產量少的老農，則就近載到大內青果市場擺攤。

「開張以來，有4天完全沒客人，只有周末人比較多」，大內青果市場磅秤員表示，不僅遊客少，擺攤農友也少。一名農友表示，今年產量太少，有宅配單卻沒貨出，一天採不到20斤，只好先載來青果市場賣看看。

官田渡頭芒果集貨市場是私人所有，提供農友擺攤。農友表示，台84線開通前，渡頭芒果市場曾盛極一時，也有很多熟客習慣到此採購，最近也常有熟客下午路過要採購愛文，但只剩下金煌、玉文等少數幾籠可選。

種植面積也有320公頃的官田區，農友除了交貨給盤商、經營自己宅配通路，官田農會也提供共同運銷服務，官田農會總幹事林定億表示，這幾日寄台北拍賣市場也都有40至50箱，而且價格都很好。