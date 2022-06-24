逃稅還想鑽漏洞！新北市1名曾任扶輪社長之盧姓男子，因其公司欠繳上億元罰緩，遭移送行政執行署新北分署執行，但行政執行官卻調查發現，盧男將公司逾1億元的資金流向前妻設立的公司及2人的帳戶，還變更公司負責人想脫免責任，最後被認定有管收之事由及必要性，向法院聲請管收3個月獲准，於昨（23）日送往看守所附設管收所執行管收。

行政執行署新北分署表示，曾任扶輪社長的盧姓男子所經營之公司，在民國99年4月至101年12月間，未辦理貨物稅廠商登記等，擅自產製應稅貨物汽車冷媒壓縮機，涉嫌逃漏稅，他所欠繳的貨物稅本稅、罰鍰、營業稅及營利事業所得稅等，總金額合計高達新臺幣1億8823萬餘元。

行政執行署新北分署發現盧姓男子負責公司業務，陳姓前妻則控管公司財務，並於102年8月間，對盧男公司發出調查函，但2人陸續將公司存款轉至前妻設立之公司及2人名下私人帳戶，更挪用部分款項購買新莊區新北大道之2間房屋，後又將2家公司負責人變更為姪子，在變更登記為姪子前女友之姐姐，藉以脫免負責人責任。

不過行政執行官發現，陳姓前妻在轉讓公司前1個月，又在相同地址設立營業項目相同的新公司後，再將盧男欠稅公司的資金轉出到另2家公司或清償個人債務，行政執行官於昨（23）日通知2人前往新北分署說明，但對於轉讓出資額價金交付方式、個人與公司、三家公司間資金往來關係等，說詞反覆不一，且在調查期間，盧男有長期多筆高爾夫球場消費，更以扶輪社社長之名代為捐贈車輛，顯有履行之能力。

當日詢問後，行政執行官認為2人有管收之事由及必要性，當場予以留置，並向新北地方法院聲請管收，開庭期間法官勸諭2人辦理分期，但2人仍無意願辦理，因此法院裁定准許管收。新北分署呼籲民眾應誠實報繳相關稅捐，切勿心存僥倖逃漏稅，並以脫產手段規避執行，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收等強制處分。