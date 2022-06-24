李亞明提及與兒子李玉璽於公於私的互動，確實曾有過衝突期。（MOMOTV提供）

音樂製作人李亞明日前接受MOMOTV《大雲時堂》專訪，提及與兒子李玉璽於公於私的互動，雙方確實有過衝突期，磨合後找到相處之道。他爆料雙方合約即將到期，打算「放生」李玉璽，讓兒子做自己。

流行音樂界「新人教父」李亞明，10幾年沒上通告，錄影當天突然鬼上身，藝人包袱浮現，不知穿什麼衣服，甚至不想化裝，問可不可穿拖鞋錄影，甚至還萌生取消通告念頭，異想天開想把李玉璽快篩陽性照片傳給製作單位，後來覺得取消通告當天會很無聊，不如聊天、交朋友接受訪問。

過去兩岸尚未開放，李亞明是首位到中國開個人演唱會的台灣歌手，事後遭禁唱半年處罰，無法在電視上演出。他表示，當時歌唱事業達頂峰，能在上萬名觀眾面前證明、挑戰實力與能耐，再有風險也要嘗試。而他也透露長期醞釀幕後工作計畫，當歌手是一種練習，爾後巡迴演唱會中，萌生卸下歌手念頭，順勢透過禁唱，正式轉居幕後，李亞明直言不後悔，「一切都值得」。

問及如何看待兒子李玉璽事業、提供多少資源？李亞明感嘆，作為父親只是提供「建議」和「垂簾聽政」，但對李玉璽而言，父親每句話猶如重拳，而且兒子對別人的信任度還高過父親，後來乾脆遙控第三者轉達想法。

李亞明坦白不適合身兼父親和老闆雙重身分，工作初期確實有衝突，直到協調出公私分明相處模式，關係才回溫。不過李玉璽拒絕父親支援，所以他是公司獲得最少資源的藝人。話鋒一轉，李亞明大嘆對網路世代陌生，好比李玉璽收藏手錶和公仔的嗜好，讓他嗤之以鼻，但李玉璽卻說，「我們這個年代，房子又買不起，只好買手錶」，他笑道「乍聽之下挺有道理的」。

最後李亞明直言，「因為全台灣都知道我難搞」，所以打算「放生」李玉璽，合約到期不再續約。至於李玉璽未來事業如何，都是他的個人選擇。內容將於27日（下周一）晚11點在MOMOTV 75頻道、晚8點在《大雲時堂》YT頻道播出。