據衛福部2021年「台灣婦女遭受親密關係暴力調查」結果顯示，約每5人就有1人曾遭受親密關係暴力，而無論親密關係暴力或目睹家暴兒少，在台灣仍有許多黑數尚未被發現，也未接受專業人員協助，造成持續生活在家庭暴力環境下，造成身心受創、生活影響和暴力循環。婦援會希望透過教育第三者覺察到性別暴力的危險徵兆，亦適切、安全且有效預防或制止暴力事件。

婦援會執行長杜瑛秋說，婦援會每年的家庭暴力防治月都會舉辦相關的倡議活動，今年更強調友善路人甲的精神，因為實務中有一些被害人是透過友善路人甲的幫忙而受到協助，例如婦援會服務的對象，從越南來台灣結婚的小美，時常遭先生施暴，遭先生趕出家門的她無處可去，被民眾發現了她並協助通報，同時在警察建議下打了電話給同鄉姊妹，姊妹同情小美的處境願意提供暫時住所，婦援會社工提供小美需要的專業服務。

杜瑛秋提及，如果現在非常嚴重的數位性暴力，也有人通報婦援會，發現他朋友的私密照在網路上被散布，經由協助也獲得警政、社政單位的幫忙。友善路人甲的信念是希望在面對暴力的時候，藉由小小的行動也可以發揮大大的力量，用安全跟巧妙的方式友善的介入幫忙，歡迎大家友善介入，同時也強調暴力不能解問題，只會破壞家庭關係，愛家人愛孩子，請停止暴力，讓愛取代傷害。