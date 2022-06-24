賈靜雯首任影集製作人，邀多位重量級演員參演。（Netflix提供）

戲劇女神曾莞婷在劇中任肉慾擔當。（Netflix提供）

林柏宏得在3大天后面前全程裸上身，直呼害羞。（Netflix提供）

曾莞婷直說在偶像賈靜雯面前演戲最困難。（Netflix提供）

賈靜雯、林柏宏、曾莞婷24日出席新劇《媽，別鬧了！》媒體見面會，預告中吳慷仁飾演的「學長」全裸，只有重點部位上馬賽克，和賈靜雯鹹濕調情。賈靜雯透露拍攝時，吳慷仁穿了多層膚色褲子以免穿幫，他很自在，但自己卻害羞不已：「我只敢看著他的眼睛，不敢再往下看了，想著要趕快拍完，真的超害羞的，我那天還檢查指甲有沒有乾淨。」

曾莞婷在劇中是肉慾擔當，不僅感情觀大膽奔放，連服裝都非常貼身「少量」，一場在瑜伽教室的戲，衣服已經又緊又低胸，導演竟嫌她胸部不夠大，要求再塞2顆胸墊，「當下有點受挫啦。」另一場讓她羞紅臉的戲，是穿絲質性感睡衣和老公在廚房「激戰」，被賈靜雯看見，小內褲還得精準的掉在腳踝的位置，但才剛開始拍她就忍不住大喊：「有東西頂到我，好痛！」讓現場工作人員一陣害羞，後來才發現是保護措施的墊箱剛好卡到。

飾演軟爛渣男的林柏宏尺度也很大，必須常裸上半身，導演下令不准健身，規定身材要很普通，「而且我幾乎都是在比莉姐、靜雯姐、佳嬿3位我欣賞的演員面前，以少量的衣服出現，真的好害羞。」戲中他還要1人交手2女，帶到旅館激戰，角色跟他原先個性差太多，笑說要恥力夠大才敢演。

不過林柏宏也說雖然角色看來很渣，但看到後來就會發現之所以出現這樣的感情瑕疵，是因為受母親影響：「這角色有厚度、有創傷，情感成長蠻讓人感動。」並預告飾演他母親的會是令觀眾相當驚喜的角色。

賈靜雯同時擔任製作人，選角上竭盡心力，尤其要說服私下保守、緊張的比莉來演外放的媽媽，不僅陪她做瑜珈、吃飯，還動用周湯豪幫忙說服才成功，「我說，我一定會好好照顧你媽媽！你幫我說服她。」

而「學長」一角會邀請吳慷仁，竟是因為導演陳慧翎需要一個有「馬景濤」樣子的人來出演；吳慷仁還看馬景濤影片研究如何演出，相當敬業。她也自曝有邀劉德華參與演出，還寫了一封手寫信給他：「我們還到他的公司開會，知道他很忙啦，但就是有這個過程，希望可以實現夢想，畢竟他是我的偶像。」

華語影集《媽，別鬧了！》劇情輕鬆有趣，史上最鬧媽媽玫玫（比莉 飾）與40歲未嫁大女兒如蓉（賈靜雯 飾）、20歲常介於單身與非單身小女兒若敏（柯佳嬿 飾），3個勇敢以自己的方式追愛的女人，在她們失去生命中最重要的男人——爸爸（寇世勳 飾）之後，一起療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。預計2022年7月15 日Netflix 全球獨家上線。