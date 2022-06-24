輔導年輕人發揮創意、尋找屬於自己的一片天空，台中市工商發展投資策進會舉辦「創業育苗資源共享平台輔導計畫」，整合12所大專院校，開設創業系列課程，24日舉辦首次校際創新創業共享共學活動，邀「浪愛齊步走」創業競賽金獎團隊分享作品，並於即日起至6月30日前受理報名。

台中市工商發展投資策進會日前整合東海、靜宜、亞洲、暨南、台中教育大學及建國、台中、朝陽、嶺東、虎尾、弘光、龍華科技大學共12所大專院校，延續去年的計畫，舉辦「浪愛齊步走」創業競賽，盼完善台中創業圈拼圖及落實青秀台中政策。

工策會總幹事黃于珊表示，在競賽中獲得金獎的團隊，其作品構思的創新內容和可行性都值得肯定；市府推動產學升級轉型，盼透過校際創業資源交流的共享平台，可整合各校創業特色及專業領域師資，同時激發出更多元的創育作法。目前創業系列課程已開放報名，內容包括基礎創業知能課程、進階創業實戰課程與營運計畫書實戰輔導，課程結束後由學員完成營運計畫書等。

中興大學前副校長王精文說，此育苗輔導計畫預計舉辦3場校際創業教師共享共學交流活動，將針對已有創新創業想法的團隊提供授課、協助它們銜接市府創業資源，第一場活動還參訪將在興大創育基地2樓設置創業共享辦公室的有心肉舖子，藉以提升跨校團隊交流。