台灣出現首例猴痘確診個案，南部一名20多歲的男子，從德國返台開始出現發燒、喉嚨痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，目前已收治隔離病房，對此，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰提醒，「大家小心飛沫與體液，接觸可能就會傳染，死亡率1-10％。

猴痘已造成全球3725人確診，重症醫師黃軒也擔憂，猴痘傳染速度太快了，導致WHO專家也開始擔心；蘇一峰則表示，飛沫與體液接觸可能就會傳染，要不要考慮打疫苗呢？死亡率1-10％。