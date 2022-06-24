新竹市警局目前也已受理調查。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

23日出現以「每日蘋果」為名的內容農場網站，疑似欲偽裝成蘋果新聞網取信民眾，內文提及新竹市長林智堅和現任警政委員陳耀南，文末標示歡迎轉傳，似乎有意廣泛散播。新竹市政府今表示，已委任律師提告該網站，與散播訊息之特定人士。

昨日出現「每日蘋果」疑針對林智堅與新竹市政府的不實訊息，在網路上散布，市府指內文通篇杜撰、子虛烏有，更以「每日蘋果」為名偽裝成網路新聞，文章並未具名，恐為有人惡意編造，企圖混淆視聽。

實際檢視該網站內容，包括「台灣也有油尖旺，竹市四人幫呼風喚雨」等標題，文末甚至註明「本篇新聞放棄版權，歡迎轉載」等，似乎有意讓文章在網路上擴散。

根據市府資訊人員初步研判，該網站公司位址在新加坡，IP位址則在美國。

市府也指出，林智堅及市府已透過委任律師，提告「每日蘋果」網站與散播該訊息之特定人士，捍衛市府與市長名譽、以正視聽，新竹市警局也已受理調查。

另經昨日民眾舉報，已有個人帳號將相關訊息散播於Line社群「關埔重劃區－光埔空中廊道促會」與臉書社團「新竹踢爆王」2處，市府也會後續追究相關法律責任，呼籲民眾勿隨意轉傳。

法制科指出，捏造杜撰訊息之行為，已涉觸犯《刑法》侮辱、誹謗、妨礙信用等，市府已委任律師追訴相關人員之法律責任，將根據刑法第140條之侮辱公務員執行之職務罪、第309條第1項公然侮辱罪、第310條第2項加重誹謗罪、第313條第2項妨害信用罪提告。