人民幣兌美元在岸價（CNY）24日下午4：30分收升144點。分析指目前市場預期仍較反覆，人民幣難現趨勢性走勢。

在岸人民幣兌美元收報6.6936元，較上日下午4時30分收報6.7080元，升144點或0.22％。

離岸價（CNH）早段於6.7元關口附近徘徊，日內一度高見6.6872，截至下午6時13分，離岸價報6.6899，在岸價報6.6947。

官方24日開出的中間價報6.7，較昨日上調79點或0.12％。

交易員表示，市場對歐美經濟衰退擔憂加劇，日內美元走勢缺乏明顯方向，短期市場預期較為反覆，不確定性較大；人民幣暫時受益於中國經濟復甦預期，不過估計也難現趨勢性走勢。

分析稱，中國經濟在今年第三、四季預料將穩步復甦，加上今年下半年美元可能走弱，預計人民幣會溫和升值，不過6至8月集中分紅購匯會部分增加人民幣匯率貶值壓力。