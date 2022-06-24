集中保管結算所於24日舉行111年度股東會，順利通過每股配發現金股利4.2元及股票股利3.4元，會中並且完成董監事改選，新任董事會推舉朱漢強接任董事長，原董事長林修銘內定在7月間接任證交所董事長。

集保結算所與時俱進推動業務數位化與創新服務，業務範疇橫跨權益、固定收益、基金、跨境保管等，110年在全體同仁共同努力下，集保業務推展成果豐碩，財務亦因股市熱絡表現亮眼，合併營業收入首度突破百億、達103.22億元，稅後利益61.74億元，每股盈餘（EPS）14.03元，雙創集保自成立以來的新高。

24日股東會並進行第12屆董事、監察人改選，選舉結果朱漢強、林修銘、黃維誠、廖美祝、糜以雍、景廣俐及廖鴻圖等7人當選為董事；陳俊宏、黃崇哲及洪秀芬等3人當選為監察人。股東會後隨即召開董事會，會中全體董事一致推選朱漢強出任董事長一職，並聘任景廣俐為代理總經理。

已內定接任證交所董事長林修銘，畢業於台大政治系，有美國喬治華盛頓大學企管研究所學歷，自94年進入集保結算所服務，歷任副總經理、總經理、董事長，迄今任職已近17年，在任期間不斷重塑集保結算所之企業價值，引進敏捷式開發與數位思維，將數位DNA植入，率領同仁創新、轉型，站在使用者的角度提供服務。

集保新任董事長朱漢強，畢業於政大企管系，有台大商學研究所碩士及政大EMBA學歷，自85年進入集保結算所，歷經主秘、副總經理、總經理，迄今任職已逾二十多年，證券市場歷練豐富，對集保結算所各項核心業務極為嫻熟，曾督導集保結算所完成歷經4年努力之核心業務資訊系統-存託系統改造專案，為集保未來發展奠定良好根基。

林修銘與朱漢強在集保結算所共事十餘年，他們在對金融市場發展、科技應用趨勢及經營策略上，均有高度的共識和良好的合作默契，雖然林修銘將卸任，但創新思維及數位轉型文化已深植集保結算所每一位同仁，相信新董事長朱漢強在此基礎上，將集保帶往另一新里程碑。