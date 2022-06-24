嘉義市規畫明、後兩天，25日、26日在港坪體育館設大型接種站，為設籍嘉義市65歲以上長者打第4劑，同時也宣布，兒童疫苗第2劑接種，社區診所、入校施打雙軌併進，國小入校集中接種兒童第2劑BNT、莫德納28日起跑，預計7月8日前完成接種排程，暑假停課也不停打。

為鼓勵長者接種第4劑，嘉義市政府25、26日在港坪體育館設大型接種站，對象為設籍嘉市65歲以上長者、以及55歲以上原住民，且於今年1月27日前(含)完成第3劑疫苗注射者。

嘉義市長黃敏惠說，此次注射疫苗為莫德納，不符合資格者請勿前往接種，符合資格且預約成功者，依照預約時段報到，分流、分時段以維護接種秩序品質，此次在港坪接種站施打疫苗的市民，也將獲得快篩試劑2劑、中央送的商品卡500元及市府加碼送的商品卡500元。

為提升兒童保護力，黃敏惠說，嘉義市兒童疫苗採雙軌併進，合約院所現在都可以預約接種第2劑兒童疫苗，同時也安排醫院6月28日起進行國小入校集中接種，建議社區診所名額優先留給5至6歲學齡前兒童，國小學生可按排程回校接種，預計7月8日前完成接種排程，強調照時間回來學校施打一定打得到。

衛生局也提醒，若學童接種第1劑時為11歲，第2劑接種時間恰巧滿12歲，依據中央流行疫情指揮中心指示「滿12歲學童須依仿單建議劑量接種」。