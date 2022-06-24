老礦工在坑道內頂著濕熱環境，扛起大石塊與鋼梁依然游刃有餘。（黃子明攝）

老礦工林啟廷（中）在坑道內打赤膊工作，一把抓起礦工雕像搬離坑道，準備展開施工。（黃子明攝）

本山五坑內原本擺設多尊礦工雕像呈現早年礦工工作情形，為了便於翻修坑道，老礦工暫時將它們搬到坑道口。（黃子明攝）

老礦工林松進（右一）用鋼架撐住坑道頂部，準備更換坑壁鋼梁。（黃子明攝）

本山五坑坑壁樑柱由傳統相思木（左、右深褐色）改為鋼梁（如上橙色部分）及鋼板。（黃子明攝）

周朝南（左起）與林義得、林松進從年輕當礦工就相識，如今再因本山五坑坑壁維修工程一起入坑工作，三人相當珍惜這個緣分。（黃子明攝）

周朝南（前左）、白正彥（後排右起）、林松進、林聰明、林啟廷、林義得幾乎都出身礦工家庭，離退採礦工作多年，如今再因本山五坑坑壁維修工程一起入坑工作。（黃子明攝）

77歲老礦工白正彥早年從事採金礦工作多年，生命中滿滿金礦經，還收藏許多採礦文物。（黃子明攝）

採礦危險性高，大家必須互助合作，礦工因而彼此有強烈革命情感，參與五坑維修仍可看到他們相持體貼的互動。（黃子明攝）

老礦工林聰明（見圖）神情專注在本山五坑用支架支撐坑道頂部。（黃子明攝）

黃金博物館本山五坑原有坑道依然保存完整。（黃子明攝）

黃金博物館本山五坑原有坑道狹窄，老礦工在坑內施工顯得頗為擁擠。（黃子明攝）

本山五坑坑道內設置多尊礦工雕像，用來呈現礦工當年採礦情境。（黃子明攝）

一群1990年代末結束採礦生涯的台灣末代礦工，近來又進入礦坑工作，不過他們並非發現新礦脈重操舊業，而是為金瓜石黃金博物館維修本山五坑坑道，一群70餘歲的老年人，不用喝蠻牛、保力達B，一樣可以勝任粗重的勞力活。

這群老礦工多人已升格為祖父、曾祖父輩，原已散居各地，創設「猴硐礦工文史館」、近年致力於礦業文史保存及推廣的周朝南，一直跟這群老戰友保持聯繫，在他發出召集令後，當時擅長坑道維修的老礦工立即重出江湖，雖然他們多有塵肺症職業傷害，但在坑道內頂著濕熱環境，扛起大石塊與鋼梁依然游刃有餘。

採礦危險性高，大家必須互助合作，發生意外才有機會存活，礦工因而彼此有強烈革命情感，這次參與五坑維修，仍可看到他們互相提醒「注意安全」、「累了就先休息一下」等體貼的互動，與周朝南當年在同礦場工作的妻子吳寶銀曾說：「出來看到白天，礦工才能體驗到活著的感覺！」如今雖只是觀光坑道維修，對已屆含飴弄孫年齡的老礦工而言，地底下大家就是同坑一命。

礦坑原本多以相思木搭成俗稱「牛條仔」的坑壁結構，在沒有預警系統的年代，礦工們有「相思木在嚎，人就要緊走」（意指岩盤即將崩塌，相思木受擠壓發出聲響，就要趕快逃命）的經驗談，在長年滲水的五坑相思木支架已有部分腐朽，黃金博物館遂編列2000萬預算整修。 這項工程本由其他團隊得標施工，但其中礦坑坑道維修有其專業與難度，館長謝文祥為求安全及品質，找上這批經驗豐富的老礦工擔任工程顧問，配合得標廠商負責其中180公尺長的五坑翻修工程，主要是置換老舊相思木梁柱，改用鋼梁、鋼板加灌水泥材質，雖然略失老礦坑原味，但顧及坑道本身孔徑大小，為確保參觀民眾安全，另外也考慮因老礦工多已年邁，如續用木構造，將來維修可能後繼無人，館方只好做出這個選擇。

金瓜石出產金、銅等礦物，日本統治時期產金量曾居亞洲第一，舊本山礦業全盛時期有九座坑道，位於海拔約295公尺山腰處的五坑，原有70公尺長的平坑，2004年在原本坑上方開挖長約110公尺的新坑道，與舊坑道相連為180公尺，供民眾體驗早年礦工採礦情形，由於金礦礦坑不像煤礦坑有瓦斯氣積存礦層中，老礦工修復時得採用焊槍等產生火花的工具接合鋼構，有利於掌握施工期程，民眾有機會於9月重見完工後的新坑道。 在施工吵雜聲及焊接火花產生的焊錫煙霧中，打赤膊揮汗如雨的老礦工重回當年工作情境，坑道地面上不僅留著他們的汗水，也留下他們保存礦業文化的用心。