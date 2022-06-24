前副總統陳建仁今接受主持人鄭弘儀專訪時，被問到除了副總統賴清德打電話跟他關心入黨問題，傳説中，也有更上一層樓企圖心要選總統的行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍，「有沒有一樣打電話給你問這個問題？」陳建仁說，「因為他們也沒有關心我有（卡了一下突然大笑）加入民進黨」。

此外，對於昨天接受主持人黃光芹節目專訪，記者昨晚跟主持人確認，陳建仁提到「賴清德也問得很白」是指「入黨」還是「選總統」，黃說，「選總統」，因為入黨跟選總統是一套的問題；今天再度求證，黃光芹說，她第一次問就提到「不指定賴接班」.....當然是問總統。

至於昨天陳建仁受訪提到，「曾與賴清德有個機會面對面談這件事」；陳建仁幕僚表示，只有通電話，沒有面對面，「面對面談」是口誤。

陳建仁昨天受訪提到，賴清德「也問得很白」；主持人說，「聽說他問得很直接？」陳建仁說賴在電話跟他說，「陳建仁兄，你為什麼要加入民進黨？（台語）」這很直接，「我就把加入民進黨故事跟他說」，也不是說什麼「很直白」，不是這麼說，「是說關心我加入民進黨的用意」。

他還表示，那時很不好意思，「我去輔仁大學開董事會，在車上和他講電話，也沒有說很長」。

被問到，賴副總統有上次參加初選，是有企圖心的人，「若他選總統，會支持他嗎？」陳建仁說，「我一定會支持民進黨選出來的每一個人」，地方選舉到了，民進黨提名的人他一定完全支持。

主持人詢問，「你為何說賴副總統打了很多電話到處問？」陳建仁說，這是昨天專訪時主持人問的，他就說，「有，清德兄有打電話給我，要請教我加入民進黨的情形」。

他說，賴清德問他，「建仁兄，你加入民進黨的情形是怎樣？咱要繼續...（台語）」他就回說，「繼續合作是一定的，我就說了我入黨初衷」，賴聽了之後就說，「喔！多謝、多謝」。

他說，那時賴剛好從宏都拉斯回來，就說要送他宏國咖啡，他就說回送台灣高山茶，「我們本來就是好朋友，大家過度解讀」；他入黨這件事是小事，他的用心很單純。

被問到，「平時賴副總統有長打給你嗎？」他說，「很少」，打給他比較多的是中央流行疫情指揮中心，還有總統，總統很關心疫情也很用心，總統有需要他提供意見，會來問他，他當然義不容辭。

主持人追問，一般傳說，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍，也有更上一層樓企圖心要選總統，「他們有沒有一樣打電話給你問這個問題？」

陳建仁說，「因為他們也沒有關心我有（卡了一下突然大笑）加入民進黨」，「這幾個都是民進黨很棒的政治人物，都做得很好，要出來選總統，是我們的福氣」。

他表示，民進黨提名的人他都支持到底，這是沒問題，「他們沒問我這個問題，我想平常他們也很忙（然後又大笑起來）」。