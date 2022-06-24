湯姆希林與影后莎斯基亞蘿絲達爾（Saskia Rosendahl）在《永別了，柏林》「盡性演出」教人咋舌。（海鵬提供）

德國影帝湯姆希林（Tom Schilling）在新片《永別了，柏林》飾演一名流連夜店、夜夜笙歌的歷史學博士，與《無主之作》德國影后莎斯基亞蘿絲達爾（Saskia Rosendahl）片中的一場末世狂戀，面對崩潰社會的無能為力教人動容，多場全裸交歡的「盡性演出」，大膽放蕩教人咋舌。2人精彩的除助電影獲選柏林影展金熊獎競賽片，更橫掃德國電影獎最佳影片等10項大獎提名。

該片根據德國童書作家耶里希凱斯特納（Erich Kästner）唯一的成人小說改編，迄今仍是德國上個世紀最暢銷小說之一。該書曾遭希特勒禁止並全面焚毀，直到2013年才終以原稿重新問世，更被德國大導演多明尼克葛拉夫（Dominik Graf）相中拍成電影，葛拉夫拍攝前一句「現今的我們，依然活在威瑪時代」震驚德國，道出民主殞落、獨裁蓄勢待發的世界真況。片中除描述納粹統治德國前、紙醉金迷的柏林，更透過崇拜享樂主義的文藝青年，所經歷不義不公的情感與遭遇，一窺威瑪共和時代年輕人的焦慮與傷感。而民眾對於納粹恐怖政權興起的視而不見，最後終將這個國家推向萬丈深淵。

導演多明尼克葛拉夫坦承「湯姆希林是唯一男主角人選」，全片幾乎以他量身訂製。湯姆希林出色飾演了這位時代見證者「法比安」，拒絕與其身處的、越來越殘酷的時代妥協。他的有所不為，除展現了知識份子身處亂世洪流的風範，更是維護其自尊的最後基石。《永別了，柏林》為呈現德國在納粹掌權前「山雨欲來」的飄搖風貌，幾乎走遍德國東部包括柏林、哥利茲、包岑，以及馬爾施維茨等知名大城，更獲得曾拍攝《行動代號：華爾奇麗雅》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》等好萊塢大片的巴伯爾斯貝格製片廠（Studio Babelsberg）支持拍攝。

該片劇情描述1931年的柏林，文藝青年法比安（湯姆希林 飾）白天在菸草集團做廣告行銷，晚上則常和一群藝術家們連於柏林妓院與夜店。當他遇見準律師柯妮莉亞（莎斯基亞蘿絲達爾 飾）迅速墜入愛河，一度試圖甩掉頹廢的生活態度，正向看待人生，卻突然遭到企業裁員。美麗的柯妮莉亞則滿懷星夢，並靠著製片老闆扶搖直上，亟欲踏上明星之路。兩人在這個末日城市裡漸行漸遠，讓法比安面臨了愛情與事業的兩難處境。《永別了，柏林》將於7月29日在台上映。