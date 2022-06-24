關於網路流傳一份名單，其中訛稱總統府秘書長、行政院副院長、交通部長改組一事，總統府發言人張惇涵今（24）日表示，蔡總統對於總統府秘書長沒有異動的打算，也沒有內閣改組的打算，期盼各界勿以訛傳訛。

網路流傳的名單，除縣市長提名人選之外，還包括鄭文燦總統接任總統府府秘書長，林佳龍接任行政院副院長，林右昌接任交通部長。

總統府發言人張惇涵今表示，蔡總統對於總統府秘書長沒有異動的打算，也沒有內閣改組的打算，期盼各界勿以訛傳訛。

傳內閣改組 府回應了：總統沒有改組打算
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