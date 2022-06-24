科工館館長陳訓祥與智慧財產局副局長廖承威簽署合作備忘錄 。（崔正綱攝）

廖承威測107年創作獎金牌：試嫁接輔助機具。（崔正綱攝）

陳訓祥與廖承威了解109創作獎金牌限力減震裝置原理。（崔正綱攝）

陳訓祥測試限力減震榔頭。（崔正綱攝）

今日經濟部智慧財產局與科工館簽署合作備忘錄，合作辦理「國家發明獎」徵集得獎作品，以保存國家發明創作與紀錄國人創作發明時代脈絡，並同時舉辦「發明新星」特展活動，將館藏中已獲得發明獎的作品展出。

科工館表示，與智慧財產局結緣在2014年，共同合作辦理「國家發明創作獎」得獎作品之徵集與捐贈，經過4屆共8年的收藏，已入藏了49項超過90件之作品，今天透過正式簽署合作備忘錄，作為台灣教育推廣及傑出創作發明制度性典藏之依據。

「發明新星」特展，是首次利用得獎作品策劃之特展，未來雙方將持續合作，運用雙方核心優勢與專長，共同推廣優良的發明創新，讓創新科技教育邁向普及化及全方位發展。

經濟部智慧財產局副局長廖承威到現場致詞表示，德國工業有貢獻的發明都會收藏在德意志博物館中，供民眾參觀外，還有發明者的落款。今年台灣也有此舉，期許特展順利。

「發明新星」展示內容分別為：「生活處處有發明」、「發明藏在細節」、「徵的就是你」、「創意發明思考：TRIZ」、「經典永流傳」等五大分區，讓參觀者近距離觀賞及體驗優秀又具代表性的創作及發明，展出至今年8月21日。