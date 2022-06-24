里港警分局劉姓警員涉嫌於2018至2020年間，以私人電腦自網站平台下載含有未成年女性不雅檔案，再將相關資料上傳至特定網站供會員點閱謀利，涉嫌違反「兒童及少年性剝削防制條例」及「個人資料保護法」等罪，遭台北地檢署起訴，屏東縣警局長劉印宮獲悉消息後震怒，要求加強管考及強化員警法紀觀念。

屏縣警局表示，劉男去年12月10日經北檢檢察官偵訊後，裁定繳回不法所得18萬元，並諭令限制住居，因案件已進入司法程序，警局尊重並配合調查；至於全案尚未收到起訴書，劉是否另有違反其他規定，警局將再詳查釐清。

至於對於劉姓員警涉及刑案部分，從嚴議處並調整服務地區外，列為汰除對象，相關主管人員考核監督不周責任，待偵審結果從嚴議處。

劉印宮表示，為防制類似情事發生，除將此案列入案例教育檢討，並要求加強管考及強化員警法紀觀念，同時再次強調對員警各類違法、違紀案件絕不護短立場，主動從嚴、從速查辦並處置，以維護警紀。