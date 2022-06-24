縣市長選舉腳步逼近，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中時隔2周，今日終於出席疫情記者會。外傳民進黨擬在7月徵召陳時中參選台北市長，遭民進黨否認。對此，前扁辦主任陳淞山昨（23）日發表評論指出，倘若陳時中真的如傳言參選台北市長，萬一在選戰期間又再發生嚴重的疫情侵襲，恐會產生難以預料的政治影響及風險，這也讓他直言「蔡英文總統兼黨主席難道真的看不清楚嗎？」引發討論。

陳淞山23日在《美麗島電子報》發表評論文章指出，現在民進黨正緊鑼密鼓地佈局最後的縣市長人選，而對於台北市來說，其實就是陳時中與林佳龍的「君子之爭」，他們倆爭的不是政治大位，而是如何當選後帶領台北「首都圈」向上提升，往國際舞台發光發熱的政治機會。但現在台灣疫情嚴峻，若是陳時中真的如傳言參選台北市長，「不穩定性」和「政治風險」相當高，若是在選舉期間又遇到了嚴重的疫情侵襲，那首當其衝的就是陳時中與民進黨。

陳淞山認為，此舉會讓整體選情將會產生難以預料的政治影響及風險，這也讓陳淞山直言「這種極為不確定的政治變數，可以說是選戰上的政治大忌」，加上陳時中兩年半來的中央防疫指揮官角色，若真的轉換跑道，那陳時中就是「落跑指揮官」，這樣的政治烙印會深深刻在民進黨與陳時中的身上。

因此陳淞山最後也說，這場台北市長參選提名的君子之爭，「難道蔡英文總統兼黨主席難道真的看不清楚嗎？還是真的這就只是黨內派系政治的一場權力遊戲而已？」陳淞山強調，政治講求適才適所，台北市民也都期盼能有一個可以開創新格局的新市長來帶領台北，讓首都成為國際大城市的新未來，才能讓台灣邁向國際化的政治樞紐。