為持續提升信託業務人員的知識與經驗，兆豐銀行迄今已舉辦超過23場線上講座，邀請會計師、律師、社工師及各領域專業人士，針對信託的相關知識與常見案例進行分享，內容包括信託實務、跨業服務、法律知識以及多元常識等項目，專業與實務二者並重。

目前兆豐銀行於全台各分行總計已配有125位信託業務專員及104位信託業務主管，為客戶辦理信託服務提供更專業、便捷的服務，將信託觀念持續普及，實現普惠金融的價值。

兆豐銀行為落實金管會信託2.0政策，從組織上調整，由消金事業群督導副總經理擔任召集人，跨部門成立「信託2.0發展委員會」，整合各部門資源設置「信託2.0推動小組」協助業務推動，更全力推動各類訓練講座，信託實務方面講座，包含安養、有價證券、員工福利等信託經驗分享，跨業服務方面則涵蓋都市更新相關議題，像是包租代管、都更危老整合顧問服務的介紹。

另外，法律知識內容則針對遺囑與繼承、預立樂活善生計畫等議題進行討論，多元常識項目特別探討長照2.0資源，讓兆豐信託人員在面對客戶的需求能夠發揮專業，給予合適的評估與建議。

同時，兆豐銀行亦辦理產學合作，與政治大學及臺北大學相關校系所洽談合作，進行信託服務之專業與實務課程交流，並提供學生工讀的機會，協助青年學子瞭解金融產業現況，同時充實信託專業人才。

此外，有鑑於台灣已邁入高齡社會，65歲以上老年人口比率超過16％，預計於2025年成為超高齡社會，屆時老年人口占比將超過20％。為防範高齡者遭金融剝削並保障銀髮族權益，兆豐銀行響應「高齡金融規劃顧問師」證照制度，鼓勵員工積極參與認證課程與測驗，期能透過正確而專業的建議，提供長輩們更全面的信託與金融服務。

截至目前兆豐銀行已超過150位員工參與「高齡金融規劃顧問師」培訓課程，而另一項幫助家族企業財產適當配置的「家族信託規劃顧問師」認證制度，兆豐銀行會持續推薦相關員工參與，提升客戶服務品質。