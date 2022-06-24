導演賴國安（左起）、温昇豪、曾珮瑜、程希緹、宸頤出席《夢遊樂園》北影世界首映。（羅永銘攝）

第24屆台北電影節今（24日）日在臺北市中山堂舉行《夢遊樂園》世界首映，導演賴國安率領主演温昇豪、曾珮瑜、程希緹、宸頤出席，該片以如夢似幻的敘事風格，重新檢視婚姻和家庭的關係與定義，入圍本屆北影4大獎。賴國安表示：「電影探究『空殼婚姻』的家庭關係，並看見這家人如何突破生命中的逆境。」這是他花了5年苦心之作，也期待全台首批觀眾的反應。

導演賴國安2017年首部劇情長片《上岸的魚》在國際影展屢獲好評，今年帶著奇幻新作《夢遊樂園》來到台北電影節世界首映，第一次參加北影的他表示：「很榮幸也很開心，感覺像在辦喜宴！有看到開幕片照片，感覺很棒。」賴國安表示電影是講述家庭，但以奇幻手法來呈現。他透露自己的小孩快18歲，有天問他：「大人的世界會不會很複雜？」讓他有感孩子對人生的觀察其實不如他想像，有很多艱辛的時刻，「我很慶幸這部電影在他18歲前拍完，想獻給所有年輕人。」

温昇豪、曾珮瑜2位實力派演員在片中飾演有名無實的夫妻，温昇豪表示自己是被劇本「假面婚姻」題材吸引，電影以青少年視角去看這對貌合神離的父母，整部片帶有魔幻寫實感，也有警世寓言的感覺，讓他非常喜歡，「我和珮瑜在片中就像室友，各自在外面發展人生，但又想要讓下一代有完整家庭，期待大家觀影之後，可以感受到我們對角色的詮釋。」

他也憑藉該片入圍今年北影影帝，温昇豪表示：「目前沒太大感覺，因為作品是導演的，我們只是表演出來，對獎項這些還好，年輕比較在意，現在慢慢長大了。覺得自己只是產業中的一環，剛好比較容易被看到而已。」語畢又打趣說：「但我還沒看過片，相對理性，搞不好看完會覺得，哇！評審是公平的。」並稱除了柯震東的《月老》外，其他作品都還沒上映，所以也沒視誰為最大假想敵。

曾珮瑜繼《上岸的魚》第2次跟導演合作，她表示：「很榮幸導演又選上我。我們的故事某種程度是反映現實的婚姻狀態，希望對親子關係有迷惘的人，看完會有共鳴。」她透露導演的劇本很寫實，因為兩次劇情中發生的事，都跟身邊朋友故事一樣。她也特別分享這次有在廢棄樂園中取景，裡面設有滑水道，她和温昇豪要在滑水道狂奔，印象很深刻。

程希緹片中飾演女兒美樂，被迫從編織的幻境中醒來面對真實世界，殘酷成長之路，也是每個人渴望成長及找到自我的必經之路。她和温昇豪、曾珮瑜有不少對手戲，談起和兩位大前輩合作，她說：「昇豪哥片場都會給我鼓勵，提醒我可以注意的地方，讓我很安心，珮瑜姊會要我放輕鬆。這是我第一次大銀幕演出，很緊張會表現不好，和他們一起覺得很幸運。」

另一位20歲新生代演員宸頤飾演女主角幻想出來的好友，為了動作戲事先上健身課，還有一身華麗裝扮，她說：「造型真的超厲害！我身上很多配件，盔甲是中西區門牌，非常特別，這些裝扮讓我能想像角色的樣子。」但也因為造型感太強烈，有天下戲吃東西，工作人員竟一度認不出她是誰。《夢遊樂園》預計最快今年底上映。2022第24屆台北電影節在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行中。