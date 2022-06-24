海軍S-70C反潛直升機22日發生重落地意外，機工長劉尚鈞傷重不治，對此，民進黨立委蔡適應今（24日）表示，機齡是否與事故有連結，這是飛安調查範圍，結果未出爐前不願評論。他也提醒，空軍反潛作戰大隊的P-3C反潛機出廠已達50年，另外還有身負水面反潛重任的濟陽級巡防艦艦齡約50年，國防部務必針對所有情況作出對應考量。

蔡適應表示，得知訊息後深感悲痛，向家屬表達深切哀悼之意。事件中還有3名同仁正在住院中，他也請國防部務必全力照護，提供所有必要協助。

蔡適應說，外傳因S-70C反潛直升機老舊，但機齡是否與事故有連結，這是飛安調查範圍，在結果完成前他不願作出評論。不過他也認為，首批軍購的S-70C機齡約30年，空軍反潛作戰大隊的P-3C雖然接裝時間不久，但從出廠迄今更達50年。

此外，可惜的是先前國防部部長邱國正在立法院備詢時證實MH-60R反潛直升機軍購案「喊卡」，儘管邱部長提到原因乃價格過高，但國內外媒體紛紛報導此案是因為美方認為反潛直升機非屬不對稱戰力，因此不願出售。

他指出，中國人民解放軍擁有大量核子動力和常規動力潛艦，能在台灣北部、東部、南部海域扮演棘手的箝制角色，讓國軍反潛能力相當重要，而他也提醒，身負水面反潛重任的濟陽級巡防艦艦齡約50年，不過新一代飛彈巡防艦計畫進度嚴重落後，讓我國不論航空反潛或水面反潛都可能出現青黃不接困境，國防部務必針對所有情況作出對應考量。

蔡適應特別要求國防部，關注傷者後續心理輔導，並透露國軍心輔人員編現比雖超過9成，但選員條件相對寬鬆，而心輔是一項專業領域，人員需要長期養成，他認為政戰局在舉辦活動、辦理各項宣傳業務的資源比例已過度失衡，文宣心戰處年度預算甚高達全局7成。

蔡適應建議，將部分重心改置於深化心理工作，畢竟國防部雖然透過「諮商心理及社會工作師證照研習班」的辦理，結合民間師資輔導同仁取得證照，惟現職心輔人員中擁有諮商心理師、社會工作師執照者僅55人，未達所有心輔人力之15％，而心理健康是國軍戰力發揮關鍵之一，他會要求國防部針對這塊業務進行通盤檢視。