2022年全國女子棒球錦標賽決賽24日在台中登場，由「接棒未來」女子棒球隊，以12：2打敗台灣體大，拿下今年冠軍，順利連莊四連霸，取得第3屆亞洲女子棒球錦標賽中華女子棒球代表隊組訓權；隊長謝文靜說，很感謝教練、師母及「魏爸」魏應充的幫助，讓她們可以無後顧之憂打球。

全國女棒錦標賽今年共13支隊伍參與，四強隊伍有2隊的贊助單位跟職棒隊伍有關；贊助「接棒未來」女子棒球隊長達四年的魏應充，是味全龍復出的推手，樂天女棒則是今年5月由樂天桃猿職業球團、桃園在地企業健全石材贊助成立，前四名隊伍依序為接棒未來、台灣體大、勇士，及樂天桃園。

謝文靜說，隊友們平均年齡約28歲，面對對手許多還是大學生，體力上很吃虧，「大家幾乎都是靠意志力在打」；很感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充，過去年四年對她們的贊助，不僅大力支持器材跟比賽的交通食宿費用，還協調味全龍的場地讓她們練球。稱贊助人「魏爸」，是因為他像大家長一樣，照顧女棒隊。

「接棒未來」總教練顏良吉說，球隊成員多半是台北市立大學的畢業校友，現今台灣的女棒環境仍不佳，女孩們都是平日上班、利用假日或晚上練球；剛開始無論場地、器材，或到外地比賽的交通食宿，都得球隊自己想辦法，處境艱難。

顏良吉說，直到2019年獲贊助，情況完全改善；後來才知道是當時的教練之一蔡尚達，透過味全龍前總教練徐生明遺孀謝榮瑤，向魏應充先生求助。這4年來魏董有系統的協助女棒隊，讓大家無後顧之憂去打球，「真的改變台灣女棒的生態。」

拿下亞錦賽中華代表隊組訓權後，顏良吉將交棒由另2位教練黃明輝、陳柏羽負責，帶領女棒出國征戰，藉此累積更多國際賽事經驗。今年的中華女子棒球代表隊22人，包含接棒未來選手13人、台灣體大4人，勇士、樂天桃園、向日葵、日漾及晨星女棒隊各1人。