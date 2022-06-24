台南出現全台首例猴痘確定病例。1名赴德國留學的25歲男學生，6月16日自德國返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，21日至台南某診所就醫，22日前往高雄某醫院進行全血、血清、咽喉擦拭液、水庖液採檢送驗，24日確診猴痘，已收治醫院治療，台南、高雄共匡列20名接觸者。

疾管署於6月23日將「猴痘」列為第二類法定傳染病，才時隔1天，國內即出現首起猴痘案例。

台南市衛生局指出，該名個案返台後進行居家檢疫，因為出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，男子經快篩陰性後，先到診所就醫，因情況沒有改善，他隔天轉往高雄的某醫院就醫。

據了解，男子得知確診「猴痘」當下，也頗為錯愕，「什麼是猴痘？我在德國沒聽過猴痘！」男子目前已被收治於醫院負壓隔離病房治療中。

據了解，該名男子返台後，並無「親密的密切接觸者」，台南市衛生局進行疫調，確診男子與雙親、哥哥及台南3名醫療相關人員有接觸，目前匡列6人，均須健康監測至與確定病例最近1次接觸日後21天，目前6人均無症狀，衛生局也將持續進行健康關懷。

此外，由於男子22日曾到高雄就醫，高雄市衛生局也匡列14名接觸者，包含醫療相關人員7人、司機3人及其他4人，目前也都沒有症狀。

南市衛生局強調，猴痘傳播對象具侷限性、多與確診個案親密接觸或不安全性行為或照顧確診者的醫護，其飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此，醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。

衛生局也呼籲，由於目前邊境逐步鬆綁管制措施，返國入境後如出現疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊史與接觸史。