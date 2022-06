大S閃婚韓團酷龍52歲成員具俊曄造成轟動,更來台追妻,日前暫時返韓工作,特地作客知名主持人劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》,曝光和大S婚紗照閃瞎眾人,還牽線幫小姨子小S成功追星;今(24日)小S驚喜PO出具俊曄告白大S的影片,讓大S笑不停,網友隔著螢幕都感受到大S現在超幸福。

具俊曄暫時返韓後,大S未來動向也相當受關注,也令外界好奇兩人會暫時分別多久;不過,在具俊曄回韓國後小S決定出賣姊夫,今日晚間突然在臉書上傳一段由她掌鏡拍攝的具俊曄告白影片,得意地說「我的姐夫我自己po」。

從影片中背景推敲是在小S家,畫面中小S使用最近在網路上很紅的「哭喪臉」濾鏡,拍著姐夫具俊曄,並用英文詢問「你愛我姊姊嗎?」他立刻回答「我愛她愛得要死」,她卻故意吐槽姐夫說謊,讓具俊曄急著用中文說「真的」。

小S不改調皮性格,繼續虧姐夫,「你像是在說謊,你沒有很愛她」,直接要求具俊曄轉身向姊姊大S告白;具俊曄不厭其煩又誠懇地說出,「I love you」、「I love you forever」、「Love you in my life」,有趣的是,大S看到鏡頭裡哭哭臉的具俊曄直接笑到不停,還忍不住說「好恐怖喔」。

大票網友看到姐夫被小姨子玩壞,紛紛笑說「不要這樣子整姐夫啦」、「古意的歐巴,個性好任妳玩」、「開始在整歐巴了」、「姐夫被玩了」;而不少人聽到大S的聲音流露出幸福的氣息,大讚「隔著螢幕都感受到姐夫多愛大S了」、「這就是幸福的聲音啊」、「被你們閃瞎我很願意」。