《決勝的揮拍》演員群樂收公司準備的雞精補元氣。（民視提供）

戲劇《決勝的揮拍》是首部羽球運動型偶像劇，拍攝超過1個月的魔鬼訓練，導演透露演員群謝佳見、王瞳、程予希、吳東諺等人的體重逐日遞減，跟當初定裝時相比瘦了一圈，公司特地送上雞精補元氣，讓他們直呼感動。日前在寶藏巖拍攝羽球教練謝佳見初來乍到，引起學校的旋風討論。

謝佳見在劇中飾演博士生的羽球高手，透過這一次的訓練演出，發現自己已經是熱愛這個運動，未來也會持續練羽球。近期訓練又背詞燒腦，謝佳見透露體重又瘦了2-3公斤，體力上真的累，他透露已經很久沒有這樣，一回家就倒頭就睡。角色唐家杰來台灣就讀博士班，其實是來找當年傷害母親的負心漢，暗黑角色導致他常常處於低落狀態，一回家身心靈都很疲憊，只能靠美食來療癒。

演出羽球隊長的程予希，表示近期的魔鬼訓練後，自己身體更緊實，只是體力上真的流失很快。飾演程予希最佳隊友的王瞳，表示還沒接觸這一部戲，就喜歡羽球，也很欣賞球后戴資穎在賽場上的冷靜、自信。她認為演戲跟打羽毛球一樣，要有抗壓力及洞察力，而且演員之間是互相丟球的，除了要觀察對手，也要信任對方。

為戲再瘦3公斤的吳東諺，被大家稱是劇組裡面瘦最多的，他透露拍外景很熱，每天也養成固定喝超過3000CC的水，只是因為熱量流失快，所以他便當及劇組準備的餐點，一定都會吃光。

劇中飾演膨風叔的車冠德分享之前拍《台灣傳奇》為了書生一角瘦了9公斤，這次為了在偶像劇有更精實的線條，開拍前，每週上健身房三次，一個月不碰澱粉、不吃宵夜，3週之內又再瘦5公斤！他笑說在劇中叫膨風，但身體不能膨脹，不到半年共瘦了14公斤，相當開心。