中央銀行公布5月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，站上3兆元連續13個月後首度跌破，月減306億元至2兆9,740億元、創14個月新低，央行官員不諱言，股市震盪加大，自然人（散戶）戶態度明顯偏觀望，在集中市場占比創26個月新低的56.6％。

央行官員說明，自然人戶5月在集中市場的占比，睽違14個月後首次降至60％以下，來到56.6％的26個月新低。觀察2021年7月時曾衝高至74.7％的逾11年半高點，「看來自然人戶態度比較保守」。反應在證券劃撥存款餘額連續三個月下滑，累計大減2,150億元之譜。

統計並顯示，台股5月股價指數月平均重挫807點，來到16,192點、也是14個月新低，日平均成交值下滑309億元至2,250億元、創18個月新低，月底融資餘額月減107億元至3,088億元、為1年新低。央行官員指出，台股隨美股科技股震盪加大，證券劃撥存款餘額衰退，旬平均同樣跌破3兆元大關至2兆9,786億元的1年新低，月減744億元。

外資5月雖在集中市場賣超約37億元，在櫃買市場則是買超約37億元。央行官員表示，由於外資在集中市場及櫃買市場一賣一買、二相互抵，但當月淨匯入本金26.96億美元，因此反應在外國人新台幣存款月增75億元，來到2,665億元的8個月新高。

進一步觀察外資在集中市場占比的變化，4月時雖大幅賣超2,595億元，但占比卻反而上揚1.3個百分點至29.7％，5月占比再上升至33.6％，主要就是散戶退燒效應，一消一長的結果。