「學習的歷程，刻劃出生命的痕跡，把一件事情做到極致，就是專業」，雲林縣維多利亞雙語中小學董事長李佳芬，６月２３日在佛光山惠中寺「未來與希望」講座，以「學習是一幅美麗的風景」為題，分享２０年來培養學生全方位的雙語能力，建構具有行遍天下的基礎條件及國際視野的辦學理念。

佛光山惠中寺2022「未來與希望」系列講座 6/23 李佳芬《學習的歷程是一幅美麗的風景》

具有記者、雲林縣議員等多元資歷的李佳芬，談到「教育」，眼睛全亮了起來。他表示，生命的成長需要很多的歷程，每一個孩子都是踩著大人的腳步走過來，父母要以「身教」和「陪伴」去帶動子女的學習，讓他們能發揮潛能，從探索中找出經驗和答案，增加人生的選擇權，進而找到自己存在的價值，他說，孩子的許多狀況，其實都來自於大人的身上。

「行行出狀元」是從古至今的一句名言，李佳芬很擔心這句話被誤用，他指出，「狀元」的意義，是要在所選擇的行業裡，可以將這份行業做到專精與極致，他對學校的廚房阿姨和清潔阿姨懷有崇高的敬意，每次看到他們把份內工作做到極致，就忍不住向他們鞠躬致謝，相對的父母要鼓勵孩子知道讀書的重要，不論未來從事什麼行業，都要能在所屬的領域裡，具備專業和極致的功夫，讓自己不被取代。

雲林縣維多利亞雙語中小學董事長李佳芬，6月23日在佛光山惠中寺「未來與希望」講座主講。(圖／佛光山惠中寺提供)

李佳芬表示，「教師」在現代是一份極具挑戰性的行業，他以多年辦學的經驗與實務，期許老師在教育工作裡，要具備「共感、同理、動情和動心」四種特性。也就是師生之間能夠相互感同身受，以同理心換位思考，溝通中動情而不動氣，工作中將孩子放在心坎上，相信透過這樣的交流，師生感情必能緊密，和家長的互動也能增進親師間的了解與合作。

「不要隨便打罵孩子，即便責罰也要為他留下３分情面」，李佳芬強調，父母要教孩子承擔他是家中一分子的責任感，有義務分擔家務，照顧長輩，學習付出和感恩，他對長輩讓年輕一代抱著「你們不用管我們，照顧你們自己就好」的觀念不能苟同，他說，孩子受父母生養，理當知恩圖報，恪盡孝道，這是中國傳統的禮教，不可偏廢，但長輩做好健康保健，減少子女的負擔，這是必要的。

佛光山惠中寺「未來與希望」講座，現場觀眾聆聽。(圖／佛光山惠中寺提供)

「我不是聰明的人，但是很『堅持』，是會從泥巴地跌倒再爬來的人」，李佳芬表示，只要是對學生教育有幫助的事，必不計一切的努力改進，因為從教育的實踐過程中，找到生命的光與影、看到生命個體的差異及生命無限的可能；而雙語的推動，希望讓下一代成為「國際人」，用中文探究知識深度，用外文連結生活廣度，能夠胸懷天下，行有大略，在世界的舞台綻放光彩。