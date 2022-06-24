奇美醫學中心率先全台建置「手術麻醉人工智慧(AI)風險程度預測系統」。(曹婷婷攝)

手術前，完善麻醉前風險評估可減少術後併發症，奇美醫學中心率先全台建置「手術麻醉人工智慧(AI)風險程度預測系統」，2020年4月上線，運用圖形化呈現麻醉風險，迄已評估5000位個案，可達到更精準的麻醉風險預測，有助病人與家屬的術前溝通。

奇美醫學中心麻醉部婦幼麻醉科主任褚錦承指出，影響麻醉的因素非常多，可分成與手術相關、麻醉相關、疾病相關等，病人臨床資訊愈完整，風險評估愈準確，因此，危險因子及時矯正，能有效降低麻醉風險及死亡率，達到個人化和精準的麻醉風險預測。

奇美醫學中心麻醉部於2019年成立「醫療大數據庫暨人工智慧運算中心」(AI中心)，研究將風險評估任務交由人工智慧輔助完成，奇美醫療體系3院區每年約3.2萬至3.5萬例麻醉量，10年達30萬筆，足夠進行機器學習，發展人工智慧醫療。

奇美醫學中心運用近10年電子病歷資料庫，擷取1萬286位手術病人術前基本資料，運用醫療大數據進行機器學習技術，預估手術後死亡率與重大不良反應的風險，建置「手術麻醉人工智慧(AI)風險程度預測系統」，提供麻醉醫師臨床輔助，儼然成為醫師第二大腦，提升醫療品質、降低麻醉風險和死亡率。

褚錦承說，多數病人進入麻醉訪視門診往往很忐忑，通常只接收「有風險」，但對於風險理解有限，這套預測系統以圖像呈現，幫助病人與家屬淺顯易懂，且以前術前麻醉評估至少需花20分鐘，現在不到10分鐘，效率也提升了。尤其，高齡化社會，偏鄉很多長者共病多，現在有AI輔助，溝通起來也容易多了。

目前奇美醫學中心完成髖關節手術、開腹手術2款基於人工智慧(AI)麻醉風險預測系統，著眼於這2種手術危險性高，預計年底也將加入心臟、胸腔等手術，提供麻醉醫師臨床運用。