謝沛恩、藍鈞天劇中飾演決議打離婚官司網紅夫妻。（Disney＋提供）

陳柏霖、郭雪芙主演超夯律政劇《正義的算法》，先前巧妙呼應現實，講述工地過勞、幼稚園霸凌之後，本週又帶來醫療糾紛、網紅離婚等兩樁案件。

向來喜感十足的楊銘威，曾因過去一次醫療糾紛罹患憂鬱症的林醫生，沒想到又因為一次在路上看到車禍昏迷的網紅，緊急搶救後卻被網紅反告傷害，最終再上法院。林醫生在萬念俱灰之下，甚至想離開醫界，劉浪、林小顏不只要幫他打贏官司，更要為他找回醫生的初心，過程熱血。

其中楊銘威有段積極搶救傷患的戲還因為衝得太快，竟不小心被路旁的臨演阿伯打落眼鏡，整個眼鏡都被打歪變形了，讓他也笑說，「阿伯有天生神力哦。」

另外由謝沛恩、藍鈞天飾演的董氏夫妻，平時喜歡拍騎車環島的影片，是知名網紅，卻因為一次意外，讓董先生受傷無法再運動，性情也因而大變，兩人的關係也一天比一天疏離，時常大吵，決議打離婚官司。不過林小顏卻發現事有蹊蹺，認為這對夫妻會因為決裂，背後其實另有隱情，兩位律師決定要查明真相，讓這對夫妻再次面對真正的自己。

《正義的算法》除了精彩且奇招盡出的法庭辯論，兩位律師的日常生活也十分吸引人，劉浪必須一邊兼顧繁忙的工作，一邊辛勤照顧良良，同時也發揮傲驕本色，即便嘴巴常常抱怨，說不喜歡表演，不喜歡蟲，仍陪伴良良一起玩樂，就為了陪他度過美好的童年時光。

《正義的算法》於每周三、四晚間8點Disney＋更新。