新竹1名62歲車主日前開車在等紅燈時，竟誤踩油門先衝撞1名男騎士，接著一路暴衝，最後在一處橋墩竟失控「往橋下衝」，整輛休旅車摔入溪內。（翻攝自臉書爆廢公社）

新竹1名62歲車主日前開車在等紅燈時，竟先誤踩油門衝撞1名男騎士，接著又一路暴衝，最後在一處橋墩竟失控「往橋下衝」，整輛休旅車當場摔入溪內，影片曝光嚇壞眾人；據悉該名車主稱撞到人後「太緊張」才忘記踩剎車，最後連人帶車摔進冷水坑溪。

網路上有網友曝光當時肇事車主的行車紀錄器，該轎車先是在路口疑似誤踩油門撞飛1名男騎士，接著又一路蛇行暴衝約300公尺，最後在一處橋樑上竟失控往橋下衝，整輛車當場衝入溪水裡，62歲謝姓車主事後稱撞到人後因為太緊張，忘記怎麼煞車就一直直行，才連人帶車摔進冷水坑溪。

新竹1名62歲車主日前開車在等紅燈時，竟誤踩油門先衝撞1名男騎士，接著一路暴衝，最後在一處橋墩竟失控「往橋下衝」，整輛休旅車摔入溪內。（翻攝自臉書爆廢公社）

警方事後調查，該名車主並無酒駕，車輛也無故障，主要因人為操縱造成，除了劉姓騎士之外，衝撞過程並無波及其他人車，而車主掉入橋下後意識清醒，在消防人員協助下順利脫困，遭擦撞劉姓騎士的也意識清楚，但左膝蓋有擦傷，由於雙方駕駛都有手腳擦傷，2名傷者皆立即送往馬偕醫院救治。

新竹市消防局表示，23日下午2點多接獲民眾報案，在光復路一段531巷振安橋下疑似發生車禍後車輛摔落水溝，消防到場後發現黑色休旅車與機車擦撞後掉落水溝。相關畫面也在網路群組上瘋傳，影片中可看到，黑色轎車先撞上前面停等的劉姓騎士，接著車子失控，快速一路向前橫衝直撞，最終撞斷護欄後掉落前方冷水坑溪。