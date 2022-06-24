文化局經過2年調查，今發表航空城影像故事新書《憶載航空城》。（蔡明亘攝）

中原大學師生開發2款桌遊「黑貓偵察趣」與「機密偵察戰」，在現場讓民眾進行遊戲體驗。（蔡明亘攝）

壽山高中師生與文化局合作，將前空軍桃園基地設施群融入「追翼、翔啟」桌遊。（蔡明亘攝）

航空城文史調查駐地工作站下半年將舉辦系列活動，盼將文史帶進社區。（蔡明亘攝）

桃園航空城為全台最大的都市計畫，範園超過4500公頃，區段徵收面積約2600公頃，目前進入實質開發階段，徵收範圍內居民陸續搬遷，為推動航空城範圍內的文化資產保存，桃市府設置航空城文史調查駐地工作站，將以社區互動與文史搜集等方式，記錄在地記憶，由桃園市長鄭文燦今日揭牌啟用。

鄭文燦指出，大園有豐富歷史記憶，在航空城開發初期就啟動文化資產調查與記錄工作，105年文化局將前空軍桃園基地設施群列入市定古蹟，並在航空城範圍內劃定7處古蹟保存區，也爭取文化部再造歷史現場計畫與國防部經費，進行修復活化再利用，目前黑貓中隊機棚已修復完畢，將規畫首輪活化方式。

航空城文史調查駐地工作站未來將和居民一同努力，保存在地故事。鄭文燦說，這些屬於大園的故事不會消失，市府將推動成立航空城博物館，他也喊話，若民眾家中有大園相關的「祖傳壓箱寶」，例如照片、古地契或牌匾等文物，歡迎捐贈交由市府保存。

文化局經過2年調查，今發表航空城影像故事新書《憶載航空城》，以在地文化角度記錄空間、宗教、產業、教育與人文等記憶，讓更多人有機會瞭解航空城的過去、現在及未來。

文化局長莊秀美也說明，工作站為航空城博物館前期推動據點，為將文史帶入社區，7至11月將陸續舉辦主題展、小旅行、居民口述論壇、青年參與論壇與成果展等。