《明星養老院》台北場首演成功票房創佳績。（金星文創提供）

舞台劇《明星養老院》今晚台北場首演，票房幾乎全滿，監製王偉忠表示，疫情期間還能有這麼多觀眾支持，很令人感動。他感受到社會上很需要藝術、尤其喜劇來撫慰心靈，希望《明星養老院》的演出能為社會帶來一些笑聲。

玉女偶像代表方文琳則被大家發現很會搞笑，王偉忠特別封她為喜劇泰斗，她參與的第一齣舞台劇就顛覆累積多年的玉女形象，她飾演天后，與范瑞君飾演的粉絲之間真摯的友誼，讓同戲的娘娘感動萬分。

娘娘說，他碩士學位就是研究粉絲文化，所以對於偶像與粉絲之間超越生命的關聯特別有感，偶像的一首歌，真的可以療癒粉絲內心苦痛、陪伴粉絲面對人生挑戰。

郎祖筠說，這齣戲老少咸宜，劇情讓她特別有感，從小她就在電視台裡看大明星長大，對劇中一切都極為熟悉；為了重現性感歌姬的風采，她還鑽研崔苔菁的鼻腔唱法，讓角色更性感，也對崔姐致敬。

黃嘉千在劇中飾演甜美風格的前少女團體偶像歌手，她偷偷問跟她對唱的楊烈，「我的歌聲真的很甜美喔。」弄得楊烈只好說「是！」

洪都拉斯為劇中角色獻出苦練多年的貫口，而且他已經開始練習新的貫口，因為身為藝人，永遠要給觀眾新招。他特別愛看劇中黃嘉千與郎祖筠冰釋多年誤會後的合唱，每次非常感動，希望觀眾看完之後能夠解開人生的結、歡喜迎接未來。

為了延宕一年的台北首演場，演員郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、娘娘等人密集復排許久，全員一路快篩、保持運動、保持健康，凝結出一股很強烈的熱忱，希望能順利站上舞台。以前覺得登台表演是極為普通的事情，在疫情影響下幾乎變成了不可能的任務，終於平安完成。

《明星養老院》吸引廣大的族群，從資深的電視觀眾、歌迷到喜歡網紅娘娘的新生代觀眾，以及喜愛女團 DD52的觀眾來報到，因為成員之一的陳奕蓁在劇中有亮眼舞蹈。許多觀眾特別從南部趕上來，希望能好好看一場精彩的演出。