由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》參與教練團與運動員堪稱是體壇一時之選，集結中華職棒傳奇名將「東哥」黃忠義、方昶詠、鄭達鴻、陳文賓、林其緯、黃紹熙等６位王牌教練，訓練一群不會打棒球的頂尖運動員，最終挑戰中華職棒隊伍。日前首曝預告，引起全台觀眾期待。

總教練黃忠義笑喊自己遊走「天使與魔鬼」間，他拿出最高嚴厲標準，魔鬼般態度來對待這群「棒球菜鳥」，他認為若運動員沒用盡全力參與，將會對不起每一位支持的觀眾，他也將天使的一面，化作給運動員們的鼓勵，用樂觀與熱情的心態帶領球員，鼓勵他們拿出原運動競技項目金牌氣勢來挑戰棒球，「因此意外地某一場比賽就拿下首場勝利」。

有中華職棒傑尼斯之稱的「豹子腿」方昶詠，他在節目中擔任統籌教練，在退役兩年後，因參與節目燃起再戰職棒的熱情，因此參與台鋼鷹的測試賽。他獲得了正妹老婆「豹嫂」的全力支持，退役後先斜槓成為YouTuber，訂閱數逼近15萬，讓他驚訝網路能量之大，他這次以統籌教練身份參與節目，坦言：「過去沒帶領過球隊，感謝東哥的開明與授權，成為他最大的助力。」他形容自己不是天才型球員，而是一名苦練型球員，因此特別在乎選手們受挫的心情。

《超級王牌棒球隊》參賽陣容堅強，除兩大格鬥天王：張景雄、張莫與體育系男友：紀亞文、孟祥祖、薛銘文、呂佳彬與林昀蒂外，以「體壇四女神」許淑淨、姜巧文、譚雅婷與程文欣最為吸睛，台灣史上唯一奧運雙金許淑淨，擅用長期訓練舉重，下盤穩的優勢，鎮守關鍵一壘，她透露第一週訓練時很害怕，常常無法接到球，到第三週後才比較不害怕球，她提醒自己莫忘初衷、堅持到底，堅信自己一定可以做到，「比賽初期就靠著選球技巧，靠著對方投手四壞球保送而上壘」。

「體壇周子瑜」跆拳道品勢女神姜巧文透露自己從小就在田裡長大，又是運動員，所以不怕在棒球場上弄得髒兮兮，她形容自己在訓練接球時期，一直被球砸到，導致對於接球有恐懼陰影，球來的時候會無法控制的閉眼睛，「球直接吻到我的臉、甚至膀胱都被K，而且都是大面積，打到腳都黑青」，工作人員也幫她加油打氣，要女神別怕球，她笑喊：「連做夢都夢見自己在傳接球，和練習跑壘。」但她也轉念：「要把握每一次球來的機會，不論是擊出安打，或是將球穩穩地接住，製造出局數，得要正面積極的面對。」

此次節目也成立「築夢計畫」，每一位運動員在節目中的比賽成績，擊出任何一支安打、全壘打，甚至盜壘與精彩美技等，都可以累積成為台灣偏鄉棒球隊的設備基金，目標飆破百萬，讓每一位偏鄉的孩童，都能透過最擅長的運動，來展現自信。《超級王牌棒球隊》自7月9日起每周六晚10點在民視播出；7月10日起每周日晚10點在LINE TV播出。