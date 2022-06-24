中央健康保險署北區業務組運用愛心專戶，協助弱勢兒少繳清保費，一對鍾姓姐弟從小飽受家暴之苦，後因父親入監、母親改嫁，姊弟2人在外租屋打工自力更生，但仍積欠6萬多元健保費無力償還；另一對呂姓兄妹則遭母親遺棄在朋友家，後由收容至安置機構，欠保費共2萬多元。對於收到善款幫助，受惠兒少也表達感謝。

健保署北區業務組長張温温表示，這類補助未成年兒少的個案，多面臨家庭變故，無其他長輩可依附健保，必須單獨投保公所，但因沒有謀生能力，陷入欠費困境，經統計，目前桃竹苗地區仍有319名這種弱勢兒少，累積300多萬元健保欠費，健保署將持續給予協助。

健保署自2002年成立健保愛心專戶，接受各界捐款，協助弱勢族群繳納健保費，疫情期間共扶助268名兒少，累積補助健保費169萬元。健保署呼籲，各社會團體、企業及民眾，發揮愛心挹注，加入守護弱勢兒少的行列。

此外，健保署自2021年起與行政執行署合作，針對14歲以下未成年兒童欠費，定期比對弱勢資格，執行署若訪視發現個案待協助，盡量予以協助，適時轉介公益團體或健保愛心專戶補助繳納欠費。