「宇宙人」阿奎（左起）、方Q、小玉和家家、林以樂、HUSH等人24日出席開展記者會。（相信音樂提供）

五月天瑪莎、邵雅曼、方序中、陳勇志近期攜手策展「小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音」24日舉辦開展記者會。瑪莎身為音樂總監，親自替展覽內的耳機調整適當音量，他預告之後也會想帶龍鳳胎兒女來現場看展。

瑪莎說，先前有帶一雙兒女去看過其他展覽，「雖然這年紀的孩子不太有耐心，不過還是可以感受一下展覽帶來的新事物。」並提到，觀展不管是對大、小朋友都一樣，就是去感受他人眼睛所看到的世界。「他們不見得都看得懂，但一定會感受得到，如果能透過展讓孩子開眼界，我覺得比較重要」。瑪莎、劉若英、宇宙人等人為展覽創作新歌，瑪莎說，「今年我們把限量EP壓製成CD，當作成門票的一部分。」

HUSH去年奪下金曲獎「最佳作曲人獎」，今年以歌曲〈衣櫃歌手〉再度入圍最佳作曲人獎，將與蔡健雅、艾怡良、宋念宇等人角逐，被喻死亡之組，他昨笑說今年以平常心看到，「如果死亡之組要死的話，我也會死的很甘願」，同時也看好金曲歌后、好友艾怡良獲獎，他幽默：「如果她拿了，我也會很想殺死她，毒啞她。」

HUSH金曲獎有幸運物？他直言，沒有實體的幸運物，但是日常中會看到無形的關鍵數字，代表著好運氣，他透露去年金曲獎當天早上量體重是77.7公斤，7意味著幸運，至於今年適逢金曲獎第33屆，他的生命靈數剛好是3，希望屆時能帶來好運。

宇宙人吉他手阿奎5月和老婆迎來兒子「小虎」誕生，阿奎笑說，師兄瑪莎之前熱情要他趕快來叫聲「學長」，2人日前有碰面寒暄、分享爸爸經。阿奎現在當新手爸爸，照顧小孩算蠻上手，自封是「神隊友」，他半夜都會主動起床替兒子餵奶，感性說：「很辛苦，為了小孩要付出很多，但很開心。」