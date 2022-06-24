疾病管制署今（24日）公布台灣首例境外移入猴痘確診個案，為南部20多歲本國籍男性，6月16日自德國返台，居家檢疫期間出現相關症狀，經評估確診為猴痘，目前收治於負壓隔離病房。如今猴痘疫情燒進台灣，《中時新聞網》整理常見7大QA，為民眾解惑。

一、 什麼是猴痘？

猴痘屬人畜共通傳染病，主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，與天花病毒同為「正痘病毒屬」，1958年首次從研究用猴子身上被發現，1970年剛果民主共和國出現首例人類感染個案。

如今猴痘成為現存最嚴重的正痘病毒感染症，疾病管制署也於6月23日將其列為第二類法定傳染病。

二、台灣首例確診個案現況？

疾管署副署長莊人祥今表示，國內首例猴痘確診個案於今年1月至6月到德國就學，6月16日搭機返台，機場新冠肺炎檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，6月21、22日就醫，經醫師評估後，進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，今確認陽性。

莊人祥說，由於該個案有跨縣市就醫，密切接觸者為19人，包括家人2人、醫療相關人員10人、司機3人，以及就醫民眾4人，預計健康監測至7月13日。

疾管署表示，地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。針對我國出現首例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

三、猴痘的傳播途徑為何？

猴痘可透過接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而傳染，食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

另外接觸感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚、黏膜或被汙染物品也有機會被傳染，若孕婦感染猴痘，可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染，但飛沫傳播需在長時間面對面接觸下才容易發生，因此醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。

四、猴痘常見症狀有哪些？碰到疑似案例如何通報？

確診猴痘後常見症狀包括發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠，發燒1至3天後會出現皮膚病灶，並依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最後結痂脫落，嚴重病患疹子數目可達數千，通常自臉部蔓延到身體其他部位，四肢比軀幹更常見。

疾管署指出，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。若臨床醫師碰到疑似病例，可於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾管署昆陽實驗室進行檢驗。

五、猴痘致死率高嗎？哪些人感染猴痘要特別注意？

疾管署表示，猴痘與天花症狀類似，但病情較輕微，通常症狀會持續14至21天，致死率低於10%，多數個案可於幾周內康復，但兒童及免疫功能低下者確診容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

六、有預防猴痘的疫苗嗎？

美國食品藥物管理局（FDA）已核准的第一款猴痘疫苗（Jynneos），適合18歲以上成人施打，同時預防天花、猴痘感染。管署署長周志浩今證實，正在和疫苗公司接洽第三代疫苗，目前還在商談供應問題。

不過周志浩強調，天花疫苗不會普遍性接種，僅針對特定族群，例如臨床上照護病例的醫護人員、會接觸病毒的實驗室工作人員，以及短時間內有和病人密切接觸者，使用的對象蠻有限的，因為也不會規劃年齡層等優先順序。

七、如何預防猴痘？

莊人祥提醒，民眾如前往歐洲及美洲地區旅遊，應避免接觸猴痘疑似個案，返國如有出現紅疹、丘疹等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。