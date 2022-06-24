楊貴媚、檢場今出席《天下第一招》新戲記者會。（羅永銘攝）

陳淑芳（中）出席《天下第一招》新戲記者會。（羅永銘攝）

楊貴媚、檢場、李運慶、李佳豫、許仁杰、臧芮軒、陳淑芳等人今（24日）出席大愛劇場《天下第一招》新戲記者會，李運慶和李佳豫分手7年，在戲中合體演夫妻，陳淑芳拍戲時完全不知情兩人曾有段情，得知後驚訝問他們：「會不會很尷尬！」

李運慶表示與「前女友」李佳豫已昇華為家人，李佳豫透露兩人先前原有機會演夫妻，當時因檔期問題無緣合作，幾年後竟在《天下第一招》首扮夫妻，很快就進入狀況，「我們都彼此認識了，就不需要重新培養默契。」

跟前女友拍戲，現任女友洪詩會吃醋嗎？李運慶說：「其實不了解的話可能會，但後來聊過之後，讓她知道我們（跟李佳豫）現在的關係是這樣子，給她安全感。」陳淑芳建議李佳豫下次見到洪詩時叫「嫂嫂」就沒錯。

李佳豫則是最佳前女友典範，「我覺得保持一點點距離會比較，這是一種禮貌，盡量讓女方覺得是舒服的。」不過，她說經過與圈內人交往後，之後除非要結婚才會公開，「現在不管有沒有（對象）都會說沒有」；41歲李運慶坦言一直想組家庭，但疫情關係，身邊朋友婚禮一直取消，讓他暫無結婚計畫。

而檢場稱打過3劑，5月初確診已康復，笑說：「關了10天才轉陰。」症狀只有喉嚨痛，認為沒睡好免疫力下降很容易染疫，好在家裡有客房，把自己隔離的很好，全家就他一人中鏢；楊貴媚先前也確診，錄實境節目、拍戲都沒事，沒想到休息3個禮拜期間就染疫，「因為有兩天沒睡好就中了。」

大愛電視新戲《天下第一招》將於6月27日上檔，由楊貴媚、檢場、許仁杰、臧芮軒、李運慶、李佳豫、黃采儀、華千涵、許瓊月、黃圓元、陳怡安、陳淑芳等人領銜演出。描寫80年代高雄五金產業三大金釵之一的女實業家吳招為，與丈夫楊丁炎不畏辛苦相互扶持創業，一家打拚發揮企業責任的故事，同時將大愛付諸於社會。