全球猴痘病例數激增，台灣今日也傳出首例25歲男性個案。早前英國、加拿大已率先針對高危險族群接種猴痘疫苗，美國紐約市(New York)23日宣布跟進，消息未演先轟動，診所立刻湧入上百名男子到場排隊，不過當局僅提供1,000劑疫苗，也讓不少人排了2個小時才得知撲空。

《紐時》23日報導，繼英國、加拿大擴大猴接種猴痘疫苗族群範圍，紐約市當天上午以迅雷不及掩耳的速度公布施打對象，提供「過去2周內同時擁有多位同性伴侶的男性」，前往當地切爾西性健康診所接種。

上午消息一出，診所外瞬間湧入150多名男子大排長龍，網路預約系統大塞車，許多人乾脆直接來現場等候。美國購入約140萬劑丹麥公司Bavarian Nordic所研發的Jynneos疫苗，同時兼具預防天花與猴痘。不過紐約政府開放第一批數量僅1,000劑，許多人等了2個小時無功而返。

當局也預告，所有線上預約作業都會在下周一(27)前完成，請民眾不用擔心，欲施打者將能在下周一、二、四、五、日的11-19時完成施打。

Starting TODAY, we are offering vaccination to eligible New Yorkers who may have been exposed to monkeypox.



➡ More on the announcement: https://t.co/P1XFjaIWfK

➡ More on monkeypox and scheduling a vaccination appointment: https://t.co/hR9Yuw1w2G pic.twitter.com/PhwKjCgYYI — nychealthy (@nycHealthy) June 23, 2022

自5月中旬以來，猴痘疫情逐漸在數十國蔓延，患者多為擁有多位性伴侶的男同志。截至昨日(23)，美國病例總計173例，光是紐約市就通報將近30起病例。猴痘致死率大約落在3-6%遠不及天花，主要通過長時間皮膚接觸、貼身物品共用、呼吸道飛沫傳播，引起淋巴腺腫大、發燒、皮疹、膿疱等症狀。