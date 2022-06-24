周杰倫（周董）將於7月15日推出新專輯，日前在YouTube頻道釋出「周杰倫2022年專輯前導巴黎創作紀錄片」已累積逾135萬點閱，不過近日在網路流傳一張疑似超商專輯預購單，意外讓周董的新專輯名稱為《最偉大的作品》、12首新歌名等全都提早外洩。

對此，杰威爾音樂24日回應：「關於周杰倫最新專輯，網路訊息很多，請以公司官宣為準，請大家耐心等候。」只見預購單上，周董新歌包括〈跨世作〉、〈圓舞曲〉、〈安靜走開〉、〈留聲加尼葉〉等，多數的新歌仍由周董與好友方文山再度合作，但其中一首新歌〈風雨後〉是由周董作曲、五月天阿信填詞和五月天編曲，網友直誇是「神仙組合」之作。

而網友曝光的歌曲中，周董的新歌〈遊戲進行〉由周董作詞及與4歲的兒子Romeo掛名共同作曲，周董之前曾在IG秀出兒子在家中畫音符的影片，似乎這次父子共同寫歌創作，暗藏驚喜彩蛋。